Meteo: Lombardia, domani sole in pianura ma lunedì tornano rovesci

Milano, 14 lug. (AdnKronos) - Ventiquattro ore di caldo intenso in Lombardia a cui seguirà una nuova perturbazione atlantica con rovesci e temporali a partire dalla notte di domenica. E' quanto prevede il bollettino meteorologico dell'Arpa. Domani la giornata sarà soleggiata con massime in pianura di 31 gradi e minime attorno ai 20 gradi. Qualche rovescio è possibile su rilievi alpini, prealpini e sull'Oltrepò pavese. Lunedì il cielo sarà molto nuvoloso ovunque, con schiarite a tratti in giornata e piogge diffuse su tutta la pianura. Le massime scenderanno intorno ai 26 gradi. Da martedì, cielo poco nuvoloso ovunque e temperature di nuovo in rialzo.