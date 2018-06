Meteo: in Lombardia sabato di sole e caldo, domenica tornano le nuvole

Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Persiste in Lombardia un flusso di correnti settentrionali in quota, associato al bordo orientale di uno stretto cuneo di alta pressione in estensione tra il Mediterraneo e l'Europa centrale. Condizione, questa, che determina tempo in prevalenza soleggiato con aumento delle temperature e debole instabilità limitatamente ai rilievi alpini. Queste le previsioni meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore. Da domenica, tuttavia, è atteso un graduale cedimento con aumento della nuvolosità, della probabilità di precipitazione e della ventilazione da est nei bassi strati.