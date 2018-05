Meteo: in Lombardia possibili nuovi rovesci e temporali

Milano, 28 mag. (AdnKronos) - La Lombardia si trova ai margini di una vasta area depressionaria presente sulla Penisola Iberica. Sotto queste condizioni continuano ad affluire correnti lievemente instabili capaci di innescare temporaneamente diffusa attività temporalesca, talvolta di forte intensità. Nel corso delle prossime ore saranno possibili nuovi rovesci e temporali sparsi sui rilievi, locali sulle zone di pianura. Queste le indicazioni contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia. In settimana è tuttavia atteso un maggior soleggiamento in pianura, specie durante le ore centrali. Temperature in lieve aumento mercoledì e generalmente in media con i valori tipici del periodo.