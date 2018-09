Meteo: in Lombardia permane bel tempo e salgono temperature

Milano, 27 set. (AdnKronos) - Tempo stabile in Lombardia con temperature in aumento. Queste le indicazioni contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore. A determinare tali condizioni un vasto anticiclone che si estende dall'Atlantico, collocando i suoi massimi di pressione tra l'Italia e i Balcani. Fino a domani, dunque, il tempo rimane stabile e soleggiato con poche variazioni. Degno di nota solo l'aumento delle temperature massime che si porteranno in pianura intorno ai 25 gradi. Sabato è atteso un nuovo fronte freddo di origine artica con calo termico avvertibile soprattutto domenica.