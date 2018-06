Meteo: in Lombardia perdura instabilità ma nel weekend torna sole

Milano, 4 giu. (AdnKronos) - Oggi, e per buona parte della settimana, condizioni perturbate e instabili con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, a interessare prevalentemente i settori alpini e prealpini fino a mercoledì, quindi in estensione anche alla pianura nei giorni successivi. Temperature massime in graduale diminuzione, da mercoledì, in pianura. Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo di Arpa Lombardia, valido per le prossime ore. A partire dalla giornata di sabato, una graduale rimonta anticiclonica favorirà un fine settimana più asciutto e soleggiato con temperature che torneranno a salire.