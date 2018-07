Meteo: in Lombardia da domani temporali e temperature in calo

Milano, 19 lug. (AdnKronos) - Tempo stabile oggi in Lombardia, grazie alla presenza di un promontorio di alta pressione colmo di aria calda di origine subtropicale. Ma da domani, secondo le previsioni di Arpa, si assisterà a un graduale peggioramento del tempo a causa di correnti più umide e instabili collegate a una vasta depressione in avvicinamento dalla Francia. Sono attesi rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità. Le temperature, pienamente estive fino a domani, caleranno marcatamente sabato. In particolare, domani nella prima parte del giorno il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso ma con tendenza ad aumento delle nubi già in mattinata sulle Alpi. Dal pomeriggio nubi in ulteriore aumento sui rilievi e in serata anche in pianura. A metà giornata inizieranno a verificarsi locali rovesci o brevi temporali sulle Alpi. Dalla serata temporali su zone alpine e prealpine occidentali, fenomeni isolati su pianura occidentale, generalmente assenti altrove. Localmente possibili grandinate e colpi di vento. Temperature: minime in lievissimo aumento, massime stazionarie o in leggero calo. Valori minimi in pianura tra 18-22°C, massimi tra 29-34°C. Zero termico a 4200 metri.