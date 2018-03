Meteo: in Lombardia bel tempo ma temperature basse

Milano, 24 mar. (AdnKronos) - Cielo sereno, ma temperature ancora basse per i prossimi giorni in Lombardia. Lo rileva l'Arpa regionale, che ha diffuso il bollettino meteo per le prossime ore. La Lombardia risulta interessata temporaneamente da correnti umide orientali e meridionali per il transito di una depressione sul Mediterraneo; già da domani, però, i venti tenderanno a disporsi da settentrione, risultando quindi più asciutti e garantendo generalmente condizioni di tempo soleggiato. Le temperature rimarranno piuttosto basse al mattino, salvo poi subire un deciso rialzo nelle ore centrali fino a portarsi in linea con le medie del periodo.