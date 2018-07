Meteo: in Lombardia atteso peggioramento con temporali nel weekend

Milano, 17 lug. (AdnKronos) - Sulla Lombardia è in atto una graduale espansione di un promontorio di alta pressione di origine subtropicale. Ne conseguono condizioni meteo in miglioramento con temperature in netto rialzo. Fino a venerdì poco altro da segnalare se non la possibilità di locali piovaschi o veloci temporali sulle Alpi. In vista del weekend, invece, si intravede la possibilità di un nuovo peggioramento con aumento del rischio di temporali. Queste le previsioni meteo contenute nel bollettino diramato da Arpa Lombardia. Per oggi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque in pianura e sull'Appennino, con locali annuvolamenti più intensi sulle Alpi nel pomeriggio. Precipitazioni assenti eccetto locali rovesci non esclusi su Alpi e Prealpi Orientali nel tardo pomeriggio-sera. Temperature massime in pianura tra 29-33 gradi centigradi. Zero termico intorno a 3800 metri. Venti in pianura deboli di direzione variabile, tendenti a ruotare da nord in serata. Sulle Alpi, in quota, moderati da nord.