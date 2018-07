Messina: omicidio-suicidio, ex moglie potrebbe essere stata strangolata

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Potrebbe essere stata strangolata con un foulard, o qualcosa di simile, Maria Carmela Isgrò, la donna di 48 anni uccisa dall'ex marito Nicola Siracusa, 56 anni, a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). L'uomo si è poi tolto la vita impiccandosi. I due corpi sono stati trovati dalla polizia nel primo pomeriggio, in via Modica, dove la coppia viveva in due appartamenti diversi ma nello stesso stabile. L'omicidio-suicidio dovrebbe essere avvenuto nelle prime ore di oggi e, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, fra l'uno e l'altro sarebbero passate un paio d'ore. "Siamo di fronte a una di quelle tragedie che purtroppo oggi sono sempre più frequenti - ha detto all'Adnkronos il procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto Emanuele Crescenti - Non abbiamo trovato tracce di sangue e quindi è probabile che la donna sia stata soffocata. Il corpo dell'uomo è invece stato trovato nel garage ed è probabile che, dopo aver ucciso la moglie, Siracusa abbia pianificato come togliersi la vita". Ad allertare la polizia è stata la sorella di Maria Carmela preoccupata perché la donna non era andata a prendere la figlia di 10 anni che si trovava dalla zia. La coppia non dava notizie di sé da mercoledì, ma solo oggi è scattato l'allarme. La polizia sta interrogando familiari e vicini per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, tenendo in considerazione il fatto che Siracusa era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti. L'ultima udienza del processo a suo carico si era svolta a marzo e la prossima sarebbe stata a settembre.