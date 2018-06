Messina: fratellini morti in rogo, lutto cittadino e bandiere a mezz’asta

Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - Lutto cittadino domani a Messina in occasione dei funerali dei fratellini Francesco Filippo, 13 anni, e Raniero, 10 anni, morti venerdì scorso nell'incendio che ha devastato la casa in cui vivevano con i genitori. A disporlo è stato il sindaco Renato Accorinti, d'intesa con la Giunta municipale. L'ordinanza che prevede anche l'esposizione a mezz'asta delle bandiere del Palazzo municipale, degli uffici pubblici e delle scuole cittadine è stata disposta, spiegano da Palazzo Zanca, "in segno di cordoglio, rispetto e commossa partecipazione dell'Amministrazione comunale e della comunità messinese al profondo dolore dei familiari". Alla celebrazione delle esequie, che si terranno domani alle 10 nella cappella dell'Istituto Sant'Ignazio, sarà esposto il Gonfalone della città. "I concittadini, i titolari di esercizi commerciali, professionali, artigiani, di servizi pubblici e privati e le organizzazioni politiche e sociali - si legge in una nota del Comune - sono invitati a sospendere le attività in concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre. Le scuole di ogni ordine e grado potranno partecipare nelle forme ritenute più opportune".