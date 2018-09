McDonald’s: 25 aperture e 1.000 assunzioni nel Lazio entro 2023

Roma, 27 set. (AdnKronos) - McDonald's continua a investire nel Lazio: ?entro il 2023 saranno aperti 25 ristoranti per un totale di 1000 assunzioni di cui un centinaio solo nel 2018?. È quanto ha annunciato l'amministratore delegato di McDonald's Italia Mario Federico nel corso del suo intervento al convegno ?L'agricoltura che fa bene. Dalla produzione al consumo: la catena del valore del made in Italy? nell'ambito di Panorama d'Italia, convegno a cui ha partecipato tra gli altri il ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio. Quello di McDonald's Italia è un piano di crescita che va a rafforzare la presenza dell'azienda nel Lazio dove è già presente con 84 ristoranti e oltre 2500 dipendenti. Il convegno è stata l'occasione per mettere in luce l'impegno di McDonald's nel comparto agroalimentare italiano attraverso l'impiego di materie prime provenienti da fornitori che sono per l'80% aziende del nostro paese: l'azienda continua così a giocare un ruolo attivo nel supporto e nella promozione del made in Italy, valorizzando le materie prime di eccellenza che il nostro territorio offre. In Italia sono 82.000 le tonnellate di materie prime alimentari acquistate ogni anno da McDonald's presso aziende italiane per un investimento nel comparto agroalimentare del nostro paese di 200 milioni di euro.