Mattarella: accoglienza e confronto tra culture valori irrinunciabili

Baku, 18 lug. (AdnKronos) - "L'accoglienza, la generosità e il confronto tra donne e uomini di culture, etnie e confessioni diverse costituiscono valori irrinunciabili, poiché solo coltivando il dialogo con l''altro' siamo in grado di ampliare i nostri orizzonti, comprendere le sensibilità dei diversi popoli, riconoscere e affrontare le sfide, costruire il bene comune nelle nostre società. Soltanto in questo modo siamo in grado di garantire, a ciascuno, il pieno rispetto di quei diritti fondamentali che sono alla base dello sviluppo di ogni comunità ordinata". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'Università ?Azerbaijan Diplomatic Academy? di Baku. A sostegno della sue parole il Capo dello Stato ha citato un proverbio azerbaigiano, secondo il quale ?una casa senza un ospite è come un mulino senz'acqua?. "La maturazione delle civiltà -ha concluso Mattarella- dipende in maniera essenziale dalla reciproca influenza che ciascuna cultura è capace di ricevere e di esercitare sulle altre con cui si confronta".