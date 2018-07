Matrimoni: a Vicenza location storiche ed artistiche per il primo ‘sì’ (5)

(AdnKronos) - Le prime notizie storiche documentate sul complesso di Villa Guiccioli risalgono al 4 marzo 1788, data in cui le Contesse Bombarda di Verona cedettero l'intera proprietà a tale Antonio Marchiori di Vicenza. Proprietario di ?case e beni arativi, prativi e boschivi sul Monte Berico?, il Marchiori fece delle ?notabili spese che di molto migliorarono il loro stato e condizione?. Nel 1848 la zona fu teatro di aspre battaglie tra le truppe Austriache e quelle Italiane comandate dal Generale Giovanni Durando. Il Marchese Guiccioli apportò alla Villa alcune modifiche architettoniche, ed è presumibile pure un cospicuo intervento nell'area verde circostante. I successori del Guiccioli rimasero proprietari del complesso, sotto vari titoli, fino al 1935, anno in cui il comune di Vicenza acquistò Villa Guiccioli, ?con parco e terreni annessi?, per istituirvi un Museo Storico del Risorgimento e della Guerra. In tale occasione vennero effettuati alcuni lavori di restauro e alcune modifiche sia alla Villa che al Giardino. Agli spazi comunali si aggiunge anche la possibilità di celebrare il matrimonio nella sala Ifigenia di Villa Valmarana ai Nani (stradella dei Nani 8, Vicenza). La tariffa da corrispondere al Comune è di 1.000 euro ed è comprensiva dei costi di tenuta di un particolare registro e dello spostamento del personale incaricato degli atti di stato civile. Il costo per l'utilizzo della Villa è a parte. Per disponibilità e costi dovrà essere contattata direttamente la proprietà (link: palazzina.villavalmarana.com). Gli orari per le cerimonie verrano poi concordati con il Comune di Vicenza.