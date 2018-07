Matrimoni: a Vicenza location storiche ed artistiche per il primo ‘sì’ (4)

(AdnKronos) - E, ancora a Vicenza i novelli sposi possono scegliere per il fatidico 'sì' anche Palazzo Chiericati (sala dello Zodiaco): il giovedì dalle 16.30 alle 17.30: tariffa 1.500 euro, e il sabato dalle 11 alle 12 tariffa sempre a 1.500 euro. Progettato nel 1550 da Andrea Palladio per Girolamo Chiericati, il grandioso edificio è stato completato alla fine del secolo XVII in forme sostanzialmente fedeli al disegno originario. Il Comune di Vicenza lo acquisì nel 1839 dalla nobile famiglia dei Chiericati, con l'intenzione di raccogliervi le civiche collezioni d'arte. Restaurato in quegli anni dagli architetti Berti e Miglioranza, il Museo civico fu inaugurato il 18 agosto del 1855. Altra location d'alto livello per il 'giorno più bello' a Vicenza è Villa Guiccioli - Museo del Risorgimento e della Resistenza (Auditorium): con orari il giovedì dalle 16.30 alle 18.30: tariffa 1.000 euro e il sabato dalle 11 alle 12.30, sempre alla tariffa 1.000 euro.