Matrimoni: a Vicenza location storiche ed artistiche per il primo ‘sì’ (2)

(AdnKronos) - Altra location storica per un matrimonio civile la Basilica palladiana (Terrazza o Domus Comestabilis in caso di pioggia), dove ci si può sposare il giovedì dalle 16.30 alle 18.30: tariffa 2.000 euro e il sabato dalle 11 alle 12.30: tariffa 2.000 euro. La Basilica palladiana è l'edificio simbolo di Vicenza. Rinomata per il loggiato a serliane, progettato dal grande architetto Andrea Palladio, che circonda il medievale Palazzo della Ragione, è stata inserita dall'Unesco nella lista dei beni patrimonio dell'umanità nel 1994. Tra il 2007 al 2012 la Basilica è stata oggetto di un complesso ed articolato intervento di restauro architettonico, funzionale ed impiantistico grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona. È stata riaperta il 5 ottobre 2012 in concomitanza con l'inaugurazione della grande mostra "Raffaello verso Picasso. Storie di sguardi, volti e figure". Il 9 maggio 2014 la Basilica Palladiana è diventata Monumento Nazionale grazie al disegno di legge approvato in sede deliberante dalla commissione cultura del Senato il 27 marzo 2014. Il 5 maggio 2014 al restauro della Basilica palladiana è stato assegnato a Vienna il ?Premio dell'Unione Europea per il Patrimonio culturale - Concorso Europa Nostra 2014? per la conservazione del patrimonio culturale.