Matrimoni: a Verona un ‘Sì’ nel segno di Giulietta e Romeo

Verona, 8 lug. (AdnKronos) - "Sposami a Verona? offre agli sposi nel giorno del loro matrimonio una cornice unica e magnifica: Verona, la città dell'amore. Gli sposi che scelgono Verona per le loro nozze hanno infatti la possibilità di legare il proprio ?si? alla storia d'amore più famosa al mondo: quella di Romeo e Giulietta, ambientata all'inizio del ?300 nella città scaligera. Il genio di Shakespeare ha saputo dare all'amore degli innamorati di Verona l'eternità del mito. Tra le location messe a disposizione del Comune, la più famosa è infatti la Casa di Giulietta. La leggenda della Casa di Giulietta , con il suo famoso balcone, nasce nel primo dialogo dell'opera di Shakespeare ?Giulietta e Romeo?, una delle scene più rappresentate. I costi variano dai 500 euro se i due novelli sposi sono residenti in Comune di Verona, agli 800 euro se sono residenti in Italia. Non solo: Verona concede anche il privilegio di poter vivere il giorno più importante della vita di una coppia nei luoghi in cui è scritta la storia della città, dal Palazzo della Ragione a Palazzo Barbieri. I due novelli spossi possono scegliere appunto la Cappella dei Notai al Palazzo della Ragione. Il maestoso edificio dell'antico Palazzo del Comune di Verona, chiamato anche Palazzo della Ragione, è situato nell'angolo sud-est dell'antico foro romano nei pressi di Piazza delle Erbe, con costi della cerimonia identici a quelli della Casa di Giulietta.