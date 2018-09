Marmolada: Zaia, difenderemo i veneti e i bellunesi (2)

(AdnKronos) - Non è mancato, nell'intervento del Governatore, il riferimento alle storie di eroismo vissute su questa montagna: ?oggi portiamo quassù anche, ancora una volta, il ricordo dei caduti della guerra e delle sofferenze che gli uomini in divisa patirono su questi territori impervi. In fondo, questa assurda battaglia sui confini è un oltraggio alla loro memoria. Allargando il ragionamento ai temi della montagna, Zaia ha rivendicato alla sua Giunta la massima attenzione alle necessità delle terre alte: ?Alcuni sembrano non accorgersene ? ha detto ? ma se oggi si parla di Montagna è per il nostro impegno. Qualcuno ha mai sentito palare ? si è chiesto ? di mondiali di Sci a Cortina 2021? Della candidatura alle Olimpiadi 2026? Dell'elettrificazione ferroviaria? Del Treno delle Dolomiti?. Nei fatti, non a parole, per noi la Montagna è sinonimo ed elemento di promozione e di identità?.