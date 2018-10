Marcia Pace: Legambiente, lottare insieme per Europa e Italia solidale

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Per la gravità della situazione, è indispensabile far sentire la voce di tutti coloro che lottano per un'Europa e un'Italia solidale pacifica e accogliente. E per questo siamo qui".Così Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, commenta la partecipazione alla Marcia della Pace Perugia-Assisi. "La guerra ai poveri nel Mediterraneo, la crescita esponenziale di episodi di intolleranza e razzismo nei nostri territori, la violenza e la disumanità che invadono il linguaggio, i social e una parte dell'azione pubblica ci impongono una mobilitazione quotidiana, che va costruita dal basso", sottolinea Ciafani. È quello, conclude, "che abbiamo voluto fare anche con Puliamo il mondo dai pregiudizi. Perché il dramma dell'immigrazione non si può risolvere alzando muri e barricate o chiudendo i porti, ma costruendo un'accoglienza capace di coniugare sicurezza, integrazione, solidarietà, sviluppo locale e coesione sociale".