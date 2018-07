Marchionne: vertici Unicredit, mancherà sua umanità e capacità di leadership

Milano, 25 lug. (AdnKronos) - "Siamo molto addolorati per la scomparsa di Sergio Marchionne". Con lui "viene a mancare un uomo di grande umanità e con una straordinaria capacità di leadership e di visione". Così il presidente di Unicredit Fabrizio Saccomanni e l'amministratore delegato Jean Pierre Mustier, anche a nome del Consiglio di amministrazione e di tutti i lavoratori del Gruppo, esprimono "il più profondo cordoglio" per la scomparsa dell'ex amministratore delegato di Fca. Marchionne, scrivono i vertici dell'istituto di piazza Gae Aulenti, era "un manager autenticamente internazionale, che ha dedicato con successo tutta la sua vita professionale alla causa dello sviluppo e della crescita economica, non solo in Italia ma a livello globale". Un uomo capace di dimostrare che "scelte coraggiose, forte determinazione e una grande etica del lavoro possono rendere possibili risultati di enorme portata non solo per un grande gruppo come Fca, ma anche per il sistema economico mondiale nel quale opera". Marchionne, concludono i vertici di Unicredit, "ha dato un contributo determinante a consolidare l'Italia come grande Paese industriale". Ed è per questo che "il nostro cordoglio va, in questo tristissimo momento, innanzitutto ai suoi familiari", esprimendo infine "la vicinanza nostra personale e del gruppo Unicredit a tutta Fca e al suo presidente John Elkann".