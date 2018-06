Maran: “Normalità è non farsi corrompere”

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "Mi fa molto piacere che sia chiaro a chiunque entri nel mio ufficio che non vi è spazio alcuno per proposte improprie". A scriverlo è Pierfrancesco Maran, ex assessore Pd all'Urbanistica di Milano all'indomani degli arresti per lo . Maran, stando a quanto emerso dalle intercettazioni raccolte nel corso delle indagini, avrebbe infatti rifiutato con sdegno un Un gesto che ieri è valso a Maran il plauso non solo dei compagni di partito, ma anche dell'opinione pubblica: "Ho davvero apprezzato i numerosi messaggi che mi sono arrivati da tante persone - scrive oggi Maran su Facebook - che grazie a questa notizia hanno ritrovato o confermato la loro fiducia nella politica. Ci tengo a dire - sottolinea il dem - che questa però è e deve essere la normalità. Non solo per me, ma per tutta la Giunta di cui faccio parte, ed è la normalità per la gran parte di coloro che si impegnano nelle istituzioni mossi da passione e voglia di cambiare le cose". "Capirete quindi - aggiunge - che anziché di questa vicenda voglia tornare subito a dedicarmi al mio impegno quotidiano di assessore perché c'è una cosa a cui tengo sopra a tutto: ci si può occupare di cose delicate come l'urbanistica, i cantieri, gli appalti, rimanendo se stessi con i propri valori. Al lavoro!", conclude.