Mantova: controllo in laboratorio tessile, due arresti

Milano, 17 mar. (AdnKronos) - Due persone sono state arrestate a Solferino, in provincia di Mantova, per sfruttamento della manodopera clandestina. I due, cittadini cinesi di 51 e 39 anni, sono titolari di un laboratori tessile in cui lavoravano nove persone, otto delle quali prive del permesso di soggiorno e del contratto di lavoro. A intervenire sono stati i carabinieri e personale di Psal Ats Valpadana, dell'Inail e dell'Inps. I miliari hanno provveduto alla sospensione dell'attività imprenditoriale, con una sanzione amministrativa di 30mila euro e al recupero contributivo ancora in corso di quantificazione. I due arrestati dopo le formalità di rito, sono stati portati alle loro abitazioni, in attesa del rito direttissimo.