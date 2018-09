Roma, 27 set. (AdnKronos) - Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, riferiscono fonti di governo, non avrebbe preso parte al vertice politico a Palazzo Chigi sul Def, impegnato a rielaborare le stime. Le stesse fonti, nonostante il confronto duro e serrato sul rapporto Deficit-Pil, assicurano che non c'è stata alcuna richiesta di dimissioni al responsabile del Mef. L'offerta di Tria di ritoccare il deficit al 2,1% sarebbe stata respinta. Lega e M5S premono per ottenere fino al 2,4-2,5%.