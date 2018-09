Manovra: M5S, spread cala e mercati non vedono rischi concreti

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Dopo un aumento prevedibile nelle scorse ore, il livello dello spread è ridisceso nel pomeriggio. Sono stati sprecati fiumi di inchiostro sulla pericolosità di questa manovra e pesanti ed insensate sono state le critiche delle opposizioni dopo il Consiglio dei ministri di ieri sera. L'abbiamo detto e lo ribadiamo: la manovra del popolo punta a far crescere il nostro Paese riattivando i consumi e realizzando investimenti importanti". Lo affermano i deputato M5S membri della commissione Bilancio della Camera. "I mercati -aggiungono- non vedono rischi concreti e quando spiegheremo nel dettaglio agli investitori quello che vogliamo fare per lo sviluppo e la prosperità dell'Italia vedranno in questa manovra coraggiosa ed oculata delle grandi opportunità".