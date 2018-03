Maltempo: rischio valanghe in Lombardia su Alpi Retiche e Orobie

Milano, 10 (AdnKronos) - Rischio valanghe sulle catene montuose delle Alpi centrali, in Lombardia. L'avvertimento, con tanto di codice arancione, è della sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche a partire dalla mezzanotte. Per la giornata di domani, le previsioni danno nevicate abbondanti in alta quota: attesi mediamente 40-50 centimetri di neve fresca a 2000 metri, specialmente sui settori Retici, Adamello e Orobie Centrali, accompagnati da forti venti meridionali, con "formazione di nuovi lastroni su tutti i pendii a qualsiasi esposizione". Secondo la protezione civile, in questi settori alpini "sara' possibile il distacco di valanghe di medie e grandi dimensioni, anche con debole sovraccarico su molti pendii ripidi", ed è possibile "lo sviluppo di valanghe spontanee di medio grandi dimensioni su molti pendii ripidi". Non si esclude la possibilità di valanghe "nelle zone storicamente esposte a questi fenomeni, e localmente distacchi anche in zone ripide dove la presenza di valanghe e' rara o addirittura storicamente sconosciuta".