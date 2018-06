Maltempo: grandine su Pavese e nubifragio a Brescia, danni per 70% vigne (2)

(AdnKronos) - Bilancio pesante anche in Valle Sabbia, interessata ieri mattina da un nubifragio che ha lasciato completamente sommersi i campi coltivati in questo periodo a erba medica. Allagate anche stalle e strutture agricole. In alcune cascine la violenza dell'acqua è riuscita a trascinare via persino i balloni di fieno, mentre in un allevamento di suini è finita sottacqua la macelleria aziendale. Il maltempo è proseguito in serata in altre parti della Lombardia: la grandine ha colpito il nordest Milanese, intorno al comune di Parabiago, e l'area a sud delle province di Varese e Como, in particolare nel Saronnese. Durante l'ultimo mese - spiega la Coldiretti Lombardia - tempeste di ghiaccio si sono registrate più volte, in diverse province, da Cremona a Milano, dal Comasco al Mantovano. Questa 'pazza 'primavera per la Coldiretti "si classifica al quarto posto tra le più calde dal 1800, ma con il 21% di precipitazioni in più rispetto alla media storica, sulla base dei dati Isac Cnr".