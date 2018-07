Maltempo: forti piogge, a Milano esonda il Seveso (2)

(AdnKronos) - A quanto riferisce la polizia locale, non si sono verificati incidenti stradali in città. Insieme a viale Fulvio Testi, i vigili hanno chiuso anche viale Zara per la pulizia delle strade dal fango. La situazione dovrebbe rientrare alla normalità entro qualche ora. Dalla mezzanotte era attivo il Centro operativo comunale (Coc) e le squadre di protezione civile, polizia locale, MM, Amsa erano pronte ad entrare in azione. Il canale scolmatore di Palazzolo era già aperto. L'impennata è stata a Cesano Maderno nella corso della notte e l'acqua in circa mezz'ora è salita rapidamente oltre i livelli di guardia.