Maltempo: Confartigianato Veneto, prudenza ma no a blocchi preventivi Tir (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "La situazione sta già creando forti disagi all'autotrasporto per i blocchi attuati alla circolazione dei mezzi oltre le 7,5 ton, e li creerà in misura maggiore nei prossimi giorni dato che il comunicato di Viabilità Italia annuncia che il 26 e 27 vi saranno nevicate nella fascia adriatica, fino a Sud, mentre al Nord e nella fascia tirrenica è previsto sole con temperature inferiori allo zero; mercoledì 28 febbraio e giovedì 1° marzo è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, con altre nevicate", sottolinea. "E' necessario utilizzare tutta la prudenza del caso, ma non bisogna esagerare. Non è che per un buco si chiude una strada, serve un po' di buon senso. Non comprendiamo quindi perché, in prossimità di maltempo e neve, si scelga come soluzione quella di bloccare i Tir ? conclude Ortoncelli - anziché garantire la loro circolazione attraverso manutenzione preventiva, pulizia costante del manto stradale e salatura a carico dei gestori autostradali che anche quest'anno hanno attuato i soliti aumenti dei pedaggi, e permettere alle imprese di autotrasporto di svolgere il proprio lavoro."