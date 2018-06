Maltempo: Coldiretti, in Veneto danni per agricoltura nella stagione più calda della storia

Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - La zona piu' colpita in Veneto e' quella di Feltre in provincia di Belluno. Lo rivela Coldiretti in merito al maltempo che si e' abbattuto nella regione nella giornata di ieri. "L' area si sta caratterizzando per la presenza di vitigni autoctoni con produzioni di qualita' d'altura - sottolinea Coldiretti - . Sono i giovani viticoltori ad aver riportato la coltivazione storica di viti come Pavana e Bianchetta, sperimentando pure il Glera. Dopo la tempesta di ieri grossa come palle da ping pong gli imprenditiri contano i danni lungo i pendii di Sedico Fonzaso Tomo Villaga Seren e Pedavena dove per il birrificio locale sono presenti colture di orzo, ma anche foraggio da raccogliere, piantagioni di noci, frutteti e orti con fagioli pregiati". "Nel padovano si registrano campi allagati con difficolta' di accesso per i mezzi che devono eseguire lavori di trinciatura del mais. Forti raffiche di vento hanno atterrato grano e frumento. In questa fase stagionale è pero' la grandine - precisa la Coldiretti ? l'evento più grave per gli agricoltori perché causa danni irreversibili e provoca la perdita dell'intero raccolto dopo un anno di lavoro. I chicchi di ghiaccio si sono abbattuti a macchia di leopardo di leopardo nelle regioni interessate dal maltempo con danni dai vigneti al frumento vicino alla raccolta e alle altre coltivazioni in campo".