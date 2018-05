Malattie del cervello, quanto costano ogni anno all’Ue

Roma, 28 mag. (AdnKronos Salute) - Le malattie del cervello "costano ogni anno in Ue (a 27 membri) 800 miliardi di euro e la sclerosi multipla è tra le 12 più costose. Parliamo di costi diretti e indiretti". Ad affermarlo all'Adnkronos Salute è Monica Di Luca, dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell'Università di Milano, che oggi ha tenuto una lettura magistrale per l'apertura del congresso scientifico annuale della Fondazione italiana sclerosi multipla (Fism) a Roma. In Italia il costo medico annuo per un paziente è di circa 45 mila euro, per un totale - secondo l'ultimo Barometro 2018 dell'Associazione italiana sclerosi multipla - di circa 5 mld di euro l'anno. Parlando del futuro delle ricerche contro questa malattia autoimmune la scienziata ha sottolineato come "ci siano degli ottimi presupposti per alcuni nuovi farmaci e per altri ripresi in considerazione che magari erano vecchi, e per questo sono stati abbandonati per altre patologie, che possono invece essere validi contro la sclerosi multipla. Ma - chiosa - quello che serve è che funzioni il sistema Paese e che ci sia un grosso impegno per la ricerca". "Siamo assolutamente consapevoli che il cervello sia estremamente complesso nelle sue definizioni strutturali, nella dinamicità di tutte le connessioni e - ha osserva Di Luca - pertanto anche capire, comprendere appieno e curare i disordini del sistema nervoso ha una sua complessità intrinseca. Ma la ricerca di base, clinica e applicata hanno fatto negli ultimi 20 anni passi avanti incredibili e straordinari definendo quali sono le nostre conoscenze su come funziona il nostro cervello. Abbiamo capito quali sono gli strumenti e le tecnologie per comprendere meglio non solo la fisiologia ma anche lo stato della malattia. Oggi l'obiettivo è ridurre il carico della patologia per il paziente".