Mafia: Trapani, sequestrati beni per circa 3 mln di euro

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Beni per circa tre milioni di euro sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato di Trapani e dalla Guardia di finanza a Mazara del Vallo. Il provvedimento, in applicazione della normativa antimafia, riguarda diverse società, operanti nel settore della commercializzazione dei prodotti ittici, nel settore dello smaltimento dei rifiuti e in quello edile. Sono oggetto del sequestro, inoltre, diverse partecipazioni societarie, rapporti bancari, vari veicoli e dieci immobili tra cui terreni e fabbricati. "Le risultanze di tali indagini - spiegano gli investigatori - hanno evidenziato il sempre vivo interesse imprenditoriale di Cosa nostra nel settore edile e dello smaltimento dei rifiuti, nonché in quello ittico". Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Trapani su proposta del questore, a conclusione di analisi condotte dalla Divisione anticrimine al termine di indagini societarie e patrimoniali, svolte insieme al nucleo di Polizia economica e finanziaria della Guardia di finanza di Trapani. Fondamentali sono state le indagini svolte dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e dalla Squadra Mobile di Trapani, sfociate in importanti operazioni quali Hermes II del 2016 che ha smantellato il mandamento mafioso di Mazara e ha portato al sequestro preventivo di numerosi beni.