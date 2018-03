Mafia: oggi Marcia per la legalità a Corleone

Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - Si terrà oggi, organizzata dall'Arcidiocesi di Monreale ed il suo Ufficio per la Pastorale Sociale ed il Lavoro, la marcia per la Legalità a Corleone (Palermo). Una giornata dedicata ai temi della pace e della legalità. La manifestazione, che vede già confermata la partecipazione e l'adesione di numerose associazioni e delle principali sigle sindacali, consisterà principalmente in una marcia per le vie di Corleone (partenza da Piazza Vittime della Mafia con arrivo in Chiesa Madre - Piazza Garibaldi) "aperta a tutta la cittadinanza corleonese e dei comuni del territorio diocesano, che verrà animata durante il percorso da canti, letture, poesie contro la guerra, per la pace e la legalità; saranno presenti, oltre all'Arcivescovo di Monreale Mons. Michele Pennisi, anche i rappresentanti delle principali religioni presenti in Sicilia". Nella mattinata, si terrà presso il campo sportivo di contrada Santa Lucia a Corleone un torneo amichevole di calcio rivolto ai più giovani, con ragazzi provenienti da diversi comuni della Diocesi. In collegamento con la Marcia, che si snoderà per le vie principali di Corleone ed avrà luogo a partire dalle 16 del pomeriggio, è prevista una marcia più estesa e più tecnica ? organizzata a cura di Legambiente Corleone e del Comitato Magna Via Francigena Corleone - aperta a tutti coloro i quali vorranno aderire singolarmente o come associazioni (sarà ben lieta la partecipazione con bandiere, abbigliamento o segni distintivi dei propri enti o delle proprie associazioni di appartenenza), la cui partenza è prevista per le ore 11.30 (momento del raduno) nella Piazza antistante il Santuario di Tagliavia; in questo caso, il percorso che i camminatori seguiranno sarà quello del tracciato Magna Via Francigena.