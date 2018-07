Mafia: Grasso, dopo 26 anni non sappiamo ancora verità su via D’Amelio

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - "Sono passati 26 anni, e su quell'attentato ancora non sappiamo la verità, né la piena comprensione di quanto avvenuto in Italia tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni 90". Lo ha detto Pietro Grasso di Leu alla commemorazione in aula al Senato della strage di via d'Amelio dove vennero "barbaramente uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta della Polizia di Stato Agostino Catalano, Emanuela Loi, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli". "Sono tante le domande rimaste senza risposta: un elenco lo firma oggi Fiammetta Borsellino dalle pagine di Repubblica" e anche per questo "non possiamo limitarci alla commemorazione: il nostro dovere è più alto, e richiede in tutti noi un'assunzione di responsabilità e di coraggio. Dobbiamo essere conseguenti, ad esempio, rispetto a quanto deciso all'unanimità dalla Commissione antimafia nella scorsa legislatura, che a questi fatti ha dedicato parte della sua relazione conclusiva, e andare avanti nella ricerca della verità". "Solo così, con atti concreti, potremo davvero onorare la memoria di uomini e donne che non volevano essere eroi ma che nel portare avanti il proprio dovere non si sono fermati davanti a nulla". Grasso conclude ricordando "le parole che Paolo Borsellino pronunciò un mese dopo la morte di Falcone, e a pochi giorni dalla sua, sono tuttora un monito per tutti, a partire da noi che sediamo in quest'aula. Parlando delle vittime di mafia e del suo caro amico Giovanni disse: 'Sono morti per tutti noi, per gli ingiusti, abbiamo un grande debito verso di loro e dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera'. Mi auguro che ciascuno di noi possa far tesoro di queste parole".