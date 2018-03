Mafia: gip Messina, da indagato crudeltà e cattiveria con genitori scomparso (2)

(AdnKronos) - "Anziani nonni arrivati al punto di non avere neanche i soldi per comprarsi da mangiare - dice ancora il gip nella misura cautelare - nonché di considerare di rubare alla propria nipote, figlia dello scomparso, i soldi dai vestiti di lei". "In altri casi - scrive il gip - l'indagato camuffando la propria voce si è finto il figlio scomparso, malato terminale e in fin di vita". "Così facendo - dice ancora il gip - l'indagato, dietro minaccia di un pericolo immaginario per il figlio, con una crudele opera di induzione e coazione psicologica consistita nel prospettare quasi quotidianamente la morte imminente del figlio in assenza dei pagamenti per i medici, si faceva consegnare continuamente somme di 50 o 100 euro per un periodo drammaticamente prossimo ai dieci anni".