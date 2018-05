Roma, 23 mag. (AdnKronos) - "Preferisco una mano in tasca per qualche secondo alla mano sul cuore di chi poi tradisce lo Stato". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, a proposito delle polemiche per la sua mano in tasca oggi durante la cerimonia in ricordo della stragi di Capaci mentre veniva suonato l'inno nazionale.