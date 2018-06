Mafia: Fiammetta Borsellino, ancora depistaggi, strage non sia ennesimo mistero

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "Lo stesso impegno che persone come mio padre misero nelle indagini, con una modalità che ha segnato anche una svolta nella lotta alla mafia, quello stesso impegno e quella stessa scrupolosità credo che dovrebbero esserci oggi per fare luce sulle gravissime anomalie, i lati oscuri, i depistaggi che accompagnarono e accompagnano ancora l'indagine su via D'Amelio". A dirlo è stata Fiammetta Borsellino, figlia del giudice antimafia, Paolo, ucciso nella strage di via D'Amelio, parlando durante un incontro nell'ambito di 'Una Marina di libri'. "Penso che sia un atto dovuto a questi uomini - ha aggiunto - e che ciascuno di noi si debba sentire responsabile della richiesta di questa verità non delegandola solo all'opera di magistrati, perché non resti l'ennesimo mistero della storia di questo Paese che purtroppo ha avuto sempre molto da nascondere principalmente a se stesso".