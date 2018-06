Mafia: col. Russo, cattura Messina Denaro obiettivo strategico per Stato

Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "La cattura del latitante Matteo Messina Denaro è obiettivo strategico di tutta l'Arma dei carabinieri e dello Stato: le investigazioni volte al raggiungimento di tale importante traguardo non hanno mai sosta e sono seguite da un gruppo di lavoro che coinvolge anche i carabinieri del Comando provinciale di Trapani e quelli del Ros". Lo ha assicurato il colonnello Stefano Russo, comandante provinciale dei carabinieri di Trapani, durante il suo discorso in occasione della cerimonia per il 204esimo anniversario di fondazione dell'Arma. "Nella stessa maniera - ha proseguito -, le indagini continuano a interessare quei circuiti criminali, anche non direttamente legati a Cosa nostra, che mirano a gestire, in maniera organizzata, i traffici di stupefacenti, di armi, di essere umani e a condizionare la cosa pubblica". Dal punto di vista repressivo "a fronte di un'immediata impennata del numero degli arresti e dei reati scoperti, si è avviato quell'auspicato circolo virtuoso che ha portato a una sensibile riduzione di tutti i maggiori reati di allarme sociale. La continua opera di sburocratizzazione e organizzazione delle risorse - concluso il comandante provinciale - ha portato a un deciso aumento dei servizi esterni con il risultato di una maggiore sicurezza reale e percepita da parte dei cittadini".