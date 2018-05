Mafia: arresti Palermo, Orlando ‘non esistono sacche di impunità’

Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "L'indagine che oggi ha portato a diversi arresti di boss e gregari di Cosa nostra nel quartiere Noce dimostra che non esistono e non possono esistere sacche di impunità". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha commentato l'operazione della polizia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che oggi ha portato all'arresto di undici persone. "Il lavoro degli inquirenti, cui va sempre il nostro più sentito ringraziamento per la meticolosità e l'impegno, ha mostrato che nonostante il forte condizionamento esercitato sul quartiere, alla fine a prevalere è la giustizia - ha aggiunto - Certamente, resta un profondo lavoro da compiere perché tutti trovino il coraggio per non essere succubi o peggio ancora complici, ma gli arresti di oggi indicano chiaramente che i mafiosi sono sempre, prima o poi, chiamati a rispondere dei propri atti e delle proprie violenze".