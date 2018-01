Lombardia: Ufficio presidenza prende atto mappa Gruppi consiliari

Milano, 11 gen. (AdnKronos) - Ai fini della raccolta delle firme e dell'esonero della sottoscrizione degli elettori ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della legge elettorale regionale numero 17/2012, nella seduta odierna l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha preso atto, con apposita deliberazione, dei Gruppi consiliari presenti e regolarmente costituiti in Consiglio regionale all'atto di emanazione del decreto prefettizio di indizione delle elezioni regionali, avvenuta il 5 gennaio scorso. Al 5 gennaio risultavano presenti e regolarmente costituiti in Consiglio regionale (e non sono quindi tenuti alla raccolta delle firme per la presentazione delle liste alle prossime elezioni regionali del 4 marzo) i seguenti Gruppi consiliari: Lega ? Lega Lombarda Salvini (15 componenti: Massimiliano Romeo presidente, Roberto Anelli, Dario Bianchi, Fabrizio Cecchetti, Jari Colla, Antonello Formenti, Pietro Foroni, Federico Lena, Donatella Martinazzoli, Emanuele Monti, Ugo Parolo, Silvia Piani, Giampiero Reguzzoni, Fabio Rolfi, Silvana Santisi in Saita). Forza Italia ? Il Popolo della Libertà ? Berlusconi Presidente (11 componenti: Claudio Pedrazzini presidente, Fabio Altitonante, Anna Lisa Baroni, Alessandro Fermi, Giulio Gallera, Carlo Malvezzi, Mario Mantovani, Luca Marsico, Vittorio Pesato, Fabrizio Sala, Alessandro Sorte). Maroni Presidente ? Lombardia in testa ? Lombardia speciale ? Autonomia (11 componenti: Stefano Bruno Galli presidente, Fabio Fanetti, Luca Daniel Ferrazzi, Lino Fossati, Lara Magoni, Daniela Maroni, Roberto Maroni, Antonio Saggese, Alessandro Sala, Marco Tizzoni, Carolina Toia).