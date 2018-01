Lombardia: Ufficio presidenza prende atto mappa Gruppi consiliari (2)

(AdnKronos) - Noi con l'Italia ? Lombardia (4 componenti: Alessandro Colucci presidente, Raffaele Cattaneo, Luca Del Gobbo, Mauro Parolini). Fratelli d'Italia (2 componenti: Riccardo De Corato presidente, Francesco Dotti). Partito Pensionati ? Pensionati Lombardia (1 componente: Elisabetta Fatuzzo presidente). Energie per la Lombardia (3 componenti: Alberto Cavalli presidente, Sabrina Mosca, Mauro Piazza). Partito Democratico della Lombardia (11 componenti: Enrico Brambilla presidente, Alessandro Alfieri, Mario Barboni, Laura Barzaghi, Carlo Borghetti, Gian Antonio Girelli, Fabio Pizzul, Jacopo Scandella, Raffaele Straniero, Sara Valmaggi, Giuseppe Villani). Gori Presidente (3 componenti: Roberto Bruni presidente, Silvia Fossati, Daniela Mainini). Obiettivo Lombardia per le Autonomie con Gori (3 componenti: Corrado Tomasi presidente, Agostino Alloni, Luca Gaffuri). Civica Popolare (3 componenti: Angelo Capelli presidente, Michele Busi, Marco Carra). Lombardia Progressista ? Sinistra per Gori (1 componente: Chiara Cremonesi presidente). Movimento 5 Stelle (9 componenti: Silvana Carcano presidente, Stefano Buffagni, Eugenio Casalino, Gianmarco Corbetta, Andrea Fiasconaro, Giampietro Maccabiani, Paola Macchi, Iolanda Nanni, Dario Violi). Alla stessa data risultavano iscritti al Gruppo Misto i consiglieri Maria Teresa Baldini, Rocco Massimo D'Avolio e Onorio Rosati. Cambiamenti successivi alla data del 5 gennaio non possono essere presi in considerazione ai fini della presentazione delle liste. Il nome della lista può anche non essere precisamente corrispondente a quello del gruppo consiliare cui fa riferimento: dovrà essere il presidente del gruppo stesso a certificare che la lista sia espressione di una forza politica corrispondente a quel gruppo, mentre ogni valutazione finale spetterà in ogni caso all'Ufficio elettorale provinciale presso il quale la lista viene depositata.