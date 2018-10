Adnkronos

Cronaca Lombardia: si insedia in Regione Consiglio per pari opportunità By Adnkronos - 19

Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Si è insediato a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, il Consiglio per le Pari Opportunità, organo di garanzia istituito dalla legge regionale del 2011 con il compito di valutare l'applicazione di norme antidiscriminatorie, verificare l'attuazione del principio di parità e operare per la diffusione della cultura della parità. Alla seduta erano presenti il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, che ha voluto ringraziare le componenti del precedente organismo per il lavoro svolto. Augurando buon lavoro alle nuove consigliere, Fermi ha voluto sottolineare il ruolo svolto dal Cpo sui temi legati alla condizione femminile. ?Il Consiglio per le Pari Opportunità - ha detto Fermi - costituisce uno strumento di lavoro prezioso anche per il Consiglio e la giunta regionale, per i quali è un autorevole riferimento sulle tematiche che riguardano la complessa e delicata posizione della donna, soprattutto di coloro che sono impegnate nel doppio ruolo di lavoratrice e madre?. L'elezione di Letizia Caccavale come presidente e di Francesca Zajczyk come vicepresidente è avvenuta per acclamazione. Le altre componenti del Cpo sono Donata Bertazzi, Paola Macchi, Ilaria Nascimbene, Anna Maria Laudomia Passaggio e Camilla Anna Agnese Sartori.