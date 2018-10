Lombardia: Sertori, sopralluogo a Como per progetto definitivo paratie

Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Tutto pronto per la presentazione pubblica del progetto esecutivo delle paratie sul Lago di Como, che si svolgerà lunedì prossimo, 8 ottobre, a Como. "Oggi -spiega l'assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni della Regione Lombardia, Massimo Sertori- ho voluto effettuare l'ultimo sopralluogo e scendere personalmente nella vasca di accumulo già esistente, prima della presentazione di quella che rappresenta un'opera fondamentale per i cittadini comaschi, che in questi anni hanno dovuto patire lungaggini e disagi causati da un intervento che si e' scontrato con una lunga serie di difficoltà riscontrate delle passate amministrazioni comunali". "Regione -prosegue Sertori- ha deciso di farsi carico del progetto e dei lavori di questa importante opera e, insieme a Infrastrutture lombarde, è pronta a presentarlo, definendone tempi, modalità di esecuzione e di impatto cantieristico e, soprattutto, prodotto finale, ossia la nuova passeggiata del lungolago a lavori ultimati". E' stato, sottolinea, "un lavoro, svolto con il totale coinvolgimento dell'attuale Amministrazione comunale del sindaco Mario Landriscina e dell'assessore all'Edilizia pubblica Vincenzo Bella: un confronto e una collaborazione che hanno permesso di cogliere appieno le reali necessità e criticità del territorio comasco". L'appuntamento fissato è quello di lunedì 8 ottobre, quando, alle ore 16 verrà allestito un punto stampa presso l'ufficio territoriale regionale Insubria e alle 20.30 si terrà la presentazione alla cittadinanza presso la biblioteca comunale".