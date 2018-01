Lombardia: Rossi, al via prove ammissione corsi maestro sci

Milano, 10 gen. (AdnKronos) - - Sono state indette le prove attitudinali finalizzate all'ammissione ai corsi di formazione e preparazione agli esami di maestri di sci alpino e di aspirante guida alpina della Regione Lombardia. La sessione di prove per i maestri di sci si terrà dal 12 al 15 marzo a Madesimo (Sondrio). La domanda va presentata entro il 9 febbraio. La sessione di prove per le aspiranti guide alpine si terra' dal 6 al 9 marzo a Ponte di Legno (Brescia). La domanda va presentata entro il 2 febbraio. Regione Lombardia garantisce, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 26/2014, l'organizzazione dei corsi e degli esami per l'abilitazione, la specializzazione e l'aggiornamento per la professione di maestro di sci, in collaborazione con il Collegio dei Maestri di Sci, e per le aspiranti guide alpine con la collaborazione del rispettivo collegio.