Lombardia: Rossi, al via prove ammissione corsi maestro sci (2)

(AdnKronos) - "La montagna - ha commentato Antonio Rossi, assessore regionale allo Sport e alle Politiche per i giovani - e' una risorsa e investire sulle sue professionalita' e' un dovere. Questo a garanzia di un servizio che ci mette all'avanguardia a livello internazionale e a difesa della sicurezza dei tanti turisti che frequentano la nostra regione. Avere maestri di sci e guide alpine preparate e professionali, oltre a offrire uno sbocco occupazionale per tanti giovani, vuol dire prestare un servizio migliore a livello turistico aiutando le economie delle nostre comunita' montane". Per iscriversi e partecipare e' possibile trovare tutte le informazioni necessarie nel sito di Regione Lombardia/Servizi e informazioni/Cittadini/Lavoro e formazione professionale/Formazione per il lavoro/Professioni della montagna.