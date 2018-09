Lombardia: Rolfi, 500mila euro per agricoltura comunità montane

Milano, 29 set. (AdnKronos) - E' stato siglato il provvedimento regionale che dispone l'approvazione del riparto di 500.000 euro a favore delle Comunita' Montane per sostenere l'agricoltura in aree di montagna. "L'agricoltura di montagna serve a garantire il presidio del territorio e la tutela del paesaggio montano - ha spiegato l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia Fabio Rolfi - oltre che a conservare le praterie ad alto valore naturalistico e a incrementare la biodiversità vegetale e animale. Va dunque valorizzata sia nell'ottica della specificità locale sia in quella della promozione dei prodotti agroalimentari". "Per questo - ha concluso Rolfi - Regione Lombardia vuole essere regista tra tutte le realtà del territorio per concordare priorità e modalità di intervento".