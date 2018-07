Lombardia: Rolfi, 330mila euro per agricoltori danneggiati da coleotteri

Milano, 21 lug. (AdnKronos) - Riaperto il bando per la presentazione delle domande di indennizzo per danni derivanti dall'applicazione di misure fitosanitarie per Anoplophora chinensis, Anoplophora glabrippennis, Aromia bungii, Popillia japonica ed Erwinia amylovora in Lombardia. Lo annuncia Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, spiegando che vengono messi a disposizione "330mila euro. Il bando e' pubblicato sul sito www.ersaf.lombardia.it. L'erogazione degli indennizzi avverrà fino a esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l'ordine di arrivo delle domande". La possibilità di indennizzo è prevista per le perdite di produzione e i costi aggiuntivi derivanti dalla esecuzione delle misure obbligatorie imposte dal Servizio fitosanitario negli anni 2017 e 2018 per la lotta contro gli organismi nocivi. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2018. Sono ammesse a indennizzo le misure fitosanitarie specifiche imposte dal Servizio fitosanitario regionale.