Lombardia: Rolfi, 330mila euro per agricoltori danneggiati da coleotteri (2)

(AdnKronos) - Il compenso previsto e' calcolato considerando, a seconda degli organismi nocivi per i quali sono state imposte le misure fitosanitarie, i seguenti parametri: il piu' probabile valore di mercato delle piante oggetto delle misure fitosanitarie nel caso in cui queste vengano distrutte; il piu' probabile valore di mercato delle produzioni vegetali per le quali e' riscontrabile una perdita di produzione. E ancora, i costi colturali aggiuntivi sostenuti per dare esecuzione alle misure fitosanitarie imposte; il deprezzamento dei vegetali dovuto all'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie; l'indennizzo per i danni arrecati ai prati, anticipo dello sfalcio e rottura del cotico; per la lotta contro le larve di Popillia japonica e' quantificato forfettariamente in 130 euro a ettaro.