Lombardia: regione prima per numero pmi, oltre 37mila imprese

Milano, 22 mag. (AdnKronos) - Continua ad aumentare il numero di piccole e medie imprese in Lombardia. Dal 2007 al 2016 le pmi lombarde sono passate da 36.309 a 37.634, con un incremento del 3,7%. Secondo le rilevazioni del Rapporto pmi Centro-Nord 2018 di Confindustria e Cerved, nell'intero Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta) le piccole medie imprese ammontano a 51.086, nel Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto) sono 37.645, mentre nel Centro sono 29.716. La crisi economica ha determinato un calo del numero di aziende, ma tra il 2015 e il 2016 si è assistito a una ripresa generalizzata con andamenti più sostenuti in Valle d'Aosta (+8,2%), Veneto (+4,9%) e Lombardia (+4,4%). Tra le regioni la Lombardia è quella che vanta, nel complesso, anche il maggior numero di pmi di capitali (36.042), seguita da Veneto (15.962), Emilia-Romagna (14.087) e Lazio (12.789). "Questi dati confermano uno scenario che torna positivo", spiega l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia. "Non possiamo assolutamente abbassare la guardia soprattutto nei confronti delle micro e delle pmi che hanno più di tutti sofferto la crisi. Perciò occorre rafforzare la sinergia fra tutti gli attori protagonisti del mondo economico: sburocratizzazione , snellimento, semplificazione e tempi certi devono diventare il nostro obiettivo categorico". La Lombardia, secondo i dati della Regione, è la regione che ha destinato i maggiori fondi europei per incentivare lo sviluppo delle pmi (442 milioni), seguita da Piemonte (171 milioni), Lazio (146 milioni) e Toscana (122 milioni).