Lombardia: Polizia stradale, nel 2017 in calo incidenti e vittime -11%

Milano, 3 gen. (AdnKronos) - Nel 2017 sono stati rilevati 9.350 incidenti stradali, in calo del 2,36% (9.576) rispetto allo scorso anno, diminuiscono i sinistri mortali (98 contro i 104 del 2016, -5,76%), le persone decedute sono state 104, 13 in meno rispetto allo scorso anno (-11,1%). Sono alcuni dei dati diffusi dalla Polizia stradale per la Lombardia che ha accertato complessivamente 192.960 infrazioni al codice della strada, di cui 10.404 per eccesso di velocità, 11.828 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 4.877 per guida in stato di ebbrezza.