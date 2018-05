Lombardia: Piani, 300mila euro per progetti contro violenza su donne

Milano, 16 mag. (AdnKronos) - E' stata presenta oggi a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, l'iniziativa 'Progettare la parità in Lombardia' che rientra nel Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne - 2015/2018. "Anche quest'anno - spiega l'assessore regionale alle Pari opportunità, Silvia Piani - Regione Lombardia mette a disposizione un fondo di 300mila mila euro per l'attuazione di progetti che hanno come scopo quello di supportare la diffusione di una cultura del rispetto verso tutte le donne, sia come base per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, sia al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne". Questa iniziativa, prosegue l'assessore, "rappresenta uno dei più importanti strumenti attraverso i quali la Regione, da più di dieci anni, sostiene interventi in materia di pari opportunità degli Enti locali e dell'associazionismo femminile". Il progetto "si rivolge a tutti gli iscritti all'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità e agli Enti locali che aderiscono alla rete regionale dei Centri risorse locali di parità".