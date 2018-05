Lombardia: ok a videosorveglianza su Statale Regina tra Argegno e Menaggio

Milano, 14 mag. (AdnKronos) - "Regione Lombardia ha approvato questa mattina lo schema di accordo per la realizzazione del progetto finalizzato alla gestione e al monitoraggio del traffico sulla strada statale Regina nel tratto tra Argegno e Menaggio e ha stanziato 200mila euro per la sua attuazione. Si tratta di un intervento significativo per contribuire a gestire al meglio i problemi di congestionamento, di sicurezza e di emergenza che con sempre maggiore frequenza si verificano sulla Regina. Ancora una volta Regione Lombardia dimostra così in modo concreto di essere attenta e pronta a raccogliere le sollecitazioni dei Comuni e del territorio dell'Alto Lario?. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. I fondi stanziati sono recuperati dalla legge regionale n.6 del 2015 che consente alla Regione di promuovere apposite forme di collaborazione istituzionale con gli Enti locali e territoriali mediante la stipula di accordi finalizzati ad assicurare efficaci interventi di sicurezza urbana e stradale, di polizia amministrativa e tutela ambientale. ?Sulla Regina gli episodi di congestionamento del traffico veicolare, specie nelle strettoie di Colonno, Sala Comacina e Ossuccio, comportano gravi pericoli per l'incolumità delle persone ?sottolinea Alessandro Fermi- e per questo motivo abbiamo deciso di realizzare un sistema di videosorveglianza e monitoraggio del traffico che integra e implementa il sistema semaforico già presente, consentendo il coordinamento da remoto di eventuali situazioni di congestionamento e di emergenza tramite la sala operativa della Polizia locale del Comune di Tremezzina, a cui farà capo l'attuazione del progetto stesso?. Il sistema di videosorveglianza e monitoraggio sarà operativo entro fine anno.